Cos’è il counterfeit nel poker: significato e spiegazione © .

Nel gioco del poker esiste una particolare ‘situazione’ che viene chiamata counterfeit ma in pochi la conoscono. Riguarda soprattuto le mani come coppie, scale e flush piccoli. Il counterfeit avviene quando viene distribuita una carta comune che rende senza valore la combinazione di un giocatore o ne abbassa la ‘forza’. Insomma, è la perdita di valore della propria mano causata dall'uscita di altre carte sul board . Questa situazione può accadere con doppia coppia, colore, full house e scala.

Esempi di counterfeit

Vediamo un paio di esempi. Se un giocatore ha in mano 8 e 7 e al flop escono 9, 10 e J, il player ha già chiuso scala. Ma se al turn arriva un 8, il punto del giocatore perde valore in vista del river. Altro esempio: un player ha in mano 7 e 5 e ha una doppia coppia grazie al flop che presenta K, 8, 7 e 5. Un eventuale K al turn, renderebbe meno ‘forte’ il punto del giocatore, perché agli avversari basterebbe anche un solo 8 (o un K) per avere un punto più alto.