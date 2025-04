Irish Open 2025: date, tornei e diretta streaming

Sale l’attesa per l’Irish Open 2025 a Dublino. La 45esima edizione del festival in Irlanda inizia il 10 aprile e termina il 21 aprile ed è pronta a regalare grandi emozioni. “L'evento del 2025 sarà più grande ed entusiasmante che mai: sono state infatti aggiunte al programma ben quattro giornate” si legge sul sito ufficiale.

Irish Open, le date importanti

Ecco le date più importanti dell’Irish Open 2025: Irish Open Mystery Bounty dal 10 al 15 aprile; Mini Irish Open dal 10 al 21 aprile; Main Event Irish Open dal 13 al 21 aprile e High Roller Irish Open dal 19 al 21 aprile.

Diretta streaming Irish Open 2025

E, inoltre, sarà disponibile, per tre giorni, la diretta streaming in italiano dell’Irish Open 2025. Ecco il programma della live con commento in italiano:

Sabato 19 aprile

12:30 IST / 13:30 CEST

IRISH OPEN MAIN EVENT – DAY 2

Domenica 20 aprile

12:30 IST / 13:30 CEST

IRISH OPEN MAIN EVENT – DAY 3

Lunedi 21 aprile

13:30 IST / 14:30 CEST

IRISH OPEN MAIN EVENT – DAY 4 / FINAL TABLE