Colpi azzurri a Tallinn: successi per Alioto e Barakat © .

Vittorie azzurre al PLO Grand Slam, che si sta svolgendo al Chesterfield Poker Club di Tallinn. I giocatori italiani stanno ottenendo grandi risultati. Soprattutto Dario Alioto e Youness Barakat, che sono riusciti a portare a casa il primo premio in due tornei importanti. Il siciliano ha vinto il 5k PLO Mystery Bounty battendo in heads up il player spagnolo Lautaro Guerra mentre Barakat ha conquistato il primo posto nel 5.200€ "The 5k Million”, con 202 iscritti e dopo un deal a tre con Hossein Ensan e Leonid Yanovski.