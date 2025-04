Irish Open, tre azzurri al day 3 del Main Event: segui la diretta streaming © .

Si entra nella fase decisiva all’Irish Open in corso a Dublino. Oggi si gioca il day 3 del Main Event: sono rimasti in gioco solo 218 giocatori sui 4562 paganti. La bolla è scoppiata, i player ancora in gioco sono tutti a premi: alla partenza del day 3 c’è Michel Molenaar al comando con 153 BB. Tre, invece, sono gli azzurri che hanno superato il day 3: Enrico Olivieri (35 BB), Angelo Marrone (quasi 30 BB) ed Umberto Ruggeri (17 BB). E’ possibile seguire il torneo in diretta streaming con commento in italiano dalle ore 13.30.