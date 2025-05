EPT Montecarlo, Camosci sfiora la picca nel Super High Roller: segui la diretta streaming© .

Enrico Camosci sfiora ancora una volta la picca in un torneo importante. All'EPT Montecarlo, il player bolognese ha chiuso al secondo posto il 100.000€ Super High Roller, perdendo solo nel testa a testa finale contro l'austriaco Chris Nguyen. Camosci ha terminato il torneo con 1.3 milioni di euro in tasca ma anche con tanto amaro in bocca per la picca sfiorata. Intanto a Montecarlo si gioca il day 2 del Main Event, che si può seguire con commento in italiano in diretta streaming sul nostro sito.