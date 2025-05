WSOP 2025, attesa finita: ecco il programma completo di tutti i tornei

1 Martedì 27 Maggio 2025 12:00 $1,000 Mystery Millions

2 Martedì 27 Maggio 2025 14:00 $500 Industry Employees No-Limit Hold’em

3 Mercoledì 28 Maggio 2025 12:00 $5,000 Eight Handed No-Limit Hold’em

4 Mercoledì 28 Maggio 2025 14:00 $1,500 Omaha Hi-Lo 8 or Better (8-Handed)

5 Giovedì 29 Maggio 2025 12:00 $5,000 Pot-Limit Omaha (8-Handed)

6 Giovedì 29 Maggio 2025 14:00 $1,500 Seven Card Stud

7 Venerdì 30 Maggio 2025 12:00 $25,000 Heads Up No-Limit Hold’em Championship – (64 player max)

8 Venerdì 30 Maggio 2025 14:00 $1,500 Dealers Choice 6-Handed

9 Sabato 31 Maggio 2025 14:00 $10,000 Omaha Hi-Lo 8 or Better Championship (8-Handed)

10 Domenica 1 Giugno 2025 10:00 $600 No-Limit Hold’em Deepstack

11 Domenica 1 Giugno 2025 12:00 $10,000 Mystery Bounty No-Limit Hold’em (8-Handed)

12 Domenica 1 Giugno 2025 14:00 $1,500 No-Limit 2-7 Lowball Draw (7-Handed)

13 Lunedì 2 Giugno 2025 10:00 $1,500 6-Handed No-Limit Hold’em

14 Lunedì 2 Giugno 2025 12:00 $25,000 High Roller PLO/NLH Mixed 8-Handed

15 Lunedì 2 Giugno 2025 14:00 $1,500 Mixed: Pot-Limit Omaha Hi-Lo 8 or Better; Omaha Hi Lo 8 or Better; “Big O” (7-Handed)

16 Martedì 3 Giugno 2025 10:00 $600 Pot-Limit Omaha Deepstack (8-Handed)

17 Martedì 3 Giugno 2025 12:00 $2,000 No-Limit Holdem

18 Martedì 3 Giugno 2025 14:00 $10,000 Dealers Choice 6-Handed Championship

19 Mercoledì 4 Giugno 2025 10:00 $500 COLOSSUS No-Limit Hold’em

20 Mercoledì 4 Giugno 2025 12:00 $1,500 SHOOTOUT No-Limit Hold’em

21 Mercoledì 4 Giugno 2025 14:00 $1,500 Pot-Limit Omaha Hi-Lo 8 or Better (8-Handed)

22 Giovedì 5 Giugno 2025 12:00 $25,000 High Roller Six Handed No-Limit Hold’em

23 Giovedì 5 Giugno 2025 14:00 $1,500 Badugi

24 Venerdì 6 Giugno 2025 12:00 $1,500 Pot-Limit Omaha Double Board Bomb Pot (8 handed)

25 Venerdì 6 Giugno 2025 14:00 $10,000 Seven Card Stud Championship

26 Sabato 7 Giugno 2025 12:00 $25,000 High Roller No-Limit Hold’em 8-Handed

27 Sabato 7 Giugno 2025 14:00 $1,500 Big O (Five Card PLO Hi-Lo 8 or Better)

28 Domenica 8 Giugno 2025 10:00 $600 Mixed No-Limit Hold’em; Pot-Limit Omaha Deepstack (8-Handed)

29 Domenica 8 Giugno 2025 12:00 $2,500 No-Limit Hold’em

30 Domenica 8 Giugno 2025 14:00 $10,000 No-Limit 2-7 Lowball Draw Championship (7-Handed)

31 Lunedì 9 Giugno 2025 10:00 $800 8-Handed No-Limit Hold’em Deepstack

32 Lunedì 9 Giugno 2025 12:00 $50,000 High Roller No-Limit Hold’em 8-Handed

33 Lunedì 9 Giugno 2025 14:00 $1,500 Limit Hold’em (8-Handed)

34 Martedì 10 Giugno 2025 10:00 $1,500 Super Turbo Bounty No-Limit Hold’em ($500 Bounty)

35 Martedì 10 Giugno 2025 12:00 $3,000 Freezeout No-Limit Hold’em

36 Martedì 10 Giugno 2025 14:00 $10,000 Pot-Limit Omaha Hi-Lo 8 or Better Championship (8-Handed)

37 Mercoledì 11 Giugno 2025 10:00 $1,500 MONSTER STACK No-Limit Hold’em

38 Mercoledì 11 Giugno 2025 12:00 $100,000 High Roller No-Limit Hold’em

39 Mercoledì 11 Giugno 2025 14:00 $1,500 H.O.R.S.E. (8-Handed)

40 Giovedì 12 Giugno 2025 12:00 $5,000 Seniors High Roller No-Limit Hold’em

41 Giovedì 12 Giugno 2025 14:00 $10,000 Limit Hold’em Championship (8 Handed)

42 Venerdì 13 Giugno 2025 12:00 $1,000 Pot-Limit Omaha 8-Handed

43 Venerdì 13 Giugno 2025 14:00 $1,500 Razz

44 Sabato 14 Giugno 2025 14:00 $10,000 Big O Championship (Five Card PLO Hi-Lo 8 or Better)

45 Domenica 15 Giugno 2025 10:00 $500 SALUTE to Warriors – No-Limit Hold’em

46 Domenica 15 Giugno 2025 12:00 $250,000 Super High Roller No-Limit Hold’em

47 Domenica 15 Giugno 2025 14:00 $2,500 Mixed Omaha Hi-Lo 8 or Better; Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better (8-Handed)

48 Lunedì 16 Giugno 2025 10:00 $1,000 SENIORS No-Limit Hold’em Championship (50+)

49 Lunedì 16 Giugno 2025 12:00 $3,000 6-Handed No-Limit Hold’em

50 Lunedì 16 Giugno 2025 14:00 $10,000 Razz Championship

51 Martedì 17 Giugno 2025 12:00 $25,000 High Roller Pot-Limit Omaha (8-Handed)

52 Martedì 17 Giugno 2025 14:00 $1,500 Freezeout No-Limit Holdem

53 Mercoledì 18 Giugno 2025 10:00 $1,500 MILLIONAIRE MAKER No-Limit Hold’em

54 Mercoledì 18 Giugno 2025 12:00 $1,500 Pot-Limit Omaha (8-Handed)

55 Mercoledì 18 Giugno 2025 14:00 $10,000 H.O.R.S.E. Championship (8-Handed)

56 Giovedì 19 Giugno 2025 14:00 $2,500 Mixed Triple Draw Lowball (2-7, A-5, Badugi)

57 Venerdì 20 Giugno 2025 14:00 $50,000 HIGH ROLLER Pot-Limit Omaha

58 Sabato 21 Giugno 2025 14:00 $3,000 Nine Game Mix (7-Handed)

59 Domenica 22 Giugno 2025 10:00 $1,000 Battle of the Ages: Over 50 (Flight A) / Under 50 (Flight B) No-Limit Hold’em

60 Domenica 22 Giugno 2025 14:00 $3,000 6-Handed Limit Hold’em

61 Lunedì 23 Giugno 2025 10:00 $500 No-Limit Holdem Freezeout

62 Lunedì 23 Giugno 2025 12:00 $5,000 6-Handed No-Limit Hold’em

63 Lunedì 23 Giugno 2025 14:00 $1,500 Limit 2-7 Lowball Triple Draw (6-Handed)

64 Martedì 24 Giugno 2025 10:00 $1,000 SUPER SENIORS No-Limit Hold’em (60+)

65 Martedì 24 Giugno 2025 12:00 $1,000/Team TAG TEAM No-Limit Hold’em

66 Martedì 24 Giugno 2025 14:00 $50,000 Poker Players Championship (7-Handed)

67 Mercoledì 25 Giugno 2025 10:00 $300 Gladiators of Poker No-Limit Hold’em

68 Mercoledì 25 Giugno 2025 12:00 $3,000 No-Limit Holdem

69 Mercoledì 25 Giugno 2025 14:00 $1,500 Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better

70 Giovedì 26 Giugno 2025 12:00 $10,000/$1,000 LADIES No-Limit Hold’em Championship

71 Giovedì 26 Giugno 2025 14:00 $10,000 Limit 2-7 Lowball Triple Draw Championship (6-Handed)

72 Venerdì 27 Giugno 2025 12:00 $10,000 Super Turbo Bounty No-Limit Hold’em (8-Handed) ($3,000 Bounty)

73 Venerdì 27 Giugno 2025 14:00 $1,500 Eight Game Mix 6-Handed

74 Sabato 28 Giugno 2025 14:00 $10,000 Pot-Limit Omaha Championship (8-Handed)

75 Domenica 29 Giugno 2025 10:00 $1,000 MINI Main Event No-Limit Hold’em

76 Domenica 29 Giugno 2025 14:00 $2,500 Mixed Big Bet Event (6-Handed)

77 Lunedì 30 Giugno 2025 14:00 $10,000 Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better Championship

78 Martedì 1 Luglio 2025 10:00 $600 PokerNews Deepstack Championship No-Limit Hold’em

79 Martedì 1 Luglio 2025 14:00 $100,000 HIGH ROLLER Pot-Limit Omaha

80 Mercoledì 2 Luglio 2025 10:00 $800 Summer Celebration No-Limit Hold’em

81 Mercoledì 2 Luglio 2025 12:00 $10,000 MAIN EVENT No-Limit Hold’em World Championship

82 Mercoledì 2 Luglio 2025 14:00 $10,000 Eight Game Mixed 6-Handed Championship

83 Giovedì 3 Luglio 2025 14:00 $2,500 Freezeout No-Limit Hold’em

84 Venerdì 4 Luglio 2025 17:00 $1,000 No-Limit Holdem

85 Domenica 6 Luglio 2025 10:00 $600 Ultra Stack – No-limit Hold’em

86 Martedì 8 Luglio 2025 10:00 $1,000 Mystery Bounty Pot-Limit Omaha

87 Martedì 8 Luglio 2025 14:00 $5,000 Super Turbo Bounty No-Limit Hold’em ($1,500 Bounty)

88 Mercoledì 9 Luglio 2025 12:00 $50,000 High Roller No-Limit Hold’em (8-Handed)

89 Mercoledì 9 Luglio 2025 14:00 $3,000 Mid-Stakes Championship No-Limit Hold’em

90 Giovedì 10 Luglio 2025 10:00 $777 Lucky 7’s No-Limit Hold’em (7-Handed)

91 Giovedì 10 Luglio 2025 12:00 $1,500 Six-Handed Pot-Limit Omaha

92 Venerdì 11 Luglio 2025 12:00 $1,979 Poker Hall of Fame Bounty No-Limit Hold’em (Every HOF’er is a bounty)

93 Venerdì 11 Luglio 2025 14:00 $3,000 T.O.R.S.E. (8-Handed)

94 Sabato 12 Luglio 2025 14:00 $10,000 6-Handed No-Limit Hold’em Championship

95 Domenica 13 Luglio 2025 10:00 $800 No-Limit Hold’em Deepstack

96 Domenica 13 Luglio 2025 14:00 $3,000 6-Handed Pot-Limit Omaha

97 Lunedì 14 Luglio 2025 10:00 $1,500 The Closer – No-Limit Hold’em

98 Lunedì 14 Luglio 2025 14:00 $25,000 High Roller H.O.R.S.E. (8-Handed)

99 Martedì 15 Luglio 2025 14:00 $5,000 8-Handed No-Limit Hold’em