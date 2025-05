PokerStars Open Namur: date, eventi e tornei© .

“Il rinomato PokerStars Open Namur torna nel cuore della Vallonia per il festival di poker più grande del Belgio. Chiunque abbia visitato Namur, concorderà sul fatto che la provincia è una delle località migliori per ospitare epica azione al tappeto verde. Dopotutto, questo luogo storico non ha solo poker da offrire” si legge sul sito ufficiale per quanto riguarda il PokerStars Open Namur, in programma dal 28 maggio al 9 giugno 2025 al Circus Casino Resort Namur.