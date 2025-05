Italian Poker Challenge, nuovo appuntamento al Casinò di Campione© .

Eventi principali:

1-2 luglio: Italian Poker Challenge Mystery Bounty – €330

2-7 luglio: Italian Poker Challenge Main Event – €770 (€700.000 garantiti)

2 luglio: Italian Poker Challenge PLO – €440

6-7 luglio: Italian Poker Challenge High Roller – €1.500

Il calendario completo sarà disponibile a breve sull’app e sul sito PokerStars Live.

LA CLASSIFICA DI GIUGNO

Tutti i tornei giornalieri disputati al Casinò di Campione dal 1° al 30 giugno assegneranno punti validi per la Classifica di Giugno, con €20.000 di premi totali. I primi 20 classificati riceveranno un ingresso per il Main Event, con extra premi per i migliori 5: €2.000 al primo, €1.000 al secondo, €600 al terzo e €500 ciascuno a quarto e quinto posto.

DICHIARAZIONI

“Ci aspettiamo che l’ Italian Poker Challenge diventi un punto di riferimento per tutti gli appassionati di poker, sia italiani che internazionali”, ha commentato Luca Pagano, responsabile della PokerStars Live Room di Campione.

COME QUALIFICARSI

I satelliti per accedere all’Italian Poker Challenge saranno attivi ogni weekend, sia online (dal 15 maggio al 24 giugno) che live presso il Casinò. Inoltre, il 30 giugno e il 1° luglio si giocheranno due freeroll dal vivo, ciascuno con 10 ingressi in palio per il Main Event.