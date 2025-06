"WSOP LIVE", la trasmissione in diretta delle World Serie of Poker 2025© .

PokerStars e PokerGO annunciano una partnership per la trasmissione in diretta delle World Series of Poker (WSOP) 2025, dando vita a “ WSOP Live ”, un’esperienza immersiva di streaming dedicata all’evento di poker sportivo più prestigioso al mondo. Dal 7 giugno al 10 luglio, i fan del poker potranno seguire gratuitamente l’azione sui canali Facebook e YouTube di PokerStarsNews, oltre che sulle piattaforme ufficiali di PokerGO, per vivere da vicino alcuni dei tornei più seguiti dell’estate.

GLI HIGHLIGHT DELLA PROGRAMMAZIONE

$25.000 No-Limit Hold’em High Roller (6-Max)

$100.000 No-Limit Hold’em High Roller

$250.000 No-Limit Hold’em Super High Roller

$50.000 Poker Players Championship

Dal day 1 al day 4 del Main Event WSOP da $10.000

La diretta streaming delle WSOP 2025

A guidare la diretta sui canali PokerStars saranno Giada Fang, Alberto Russo e PierPaolo Fabretti, tra le voci più iconiche del panorama pokeristico, con interviste esclusive, contenuti inediti e ospiti speciali da tutto il mondo PokerStars. In qualità di main partner, PokerStars sarà protagonista anche nella veste grafica, sottolineando ancora una volta il proprio impegno nell’elevare l’esperienza del poker sportivo live. La trasmissione sarà disponibile a livello globale in diverse lingue nei mercati in cui operano PokerStars e PokerGO (tra cui Italia, Regno Unito, Francia, Brasile e altri).

“Le WSOP rappresentano il punto di riferimento del poker live dal 1970, mentre PokerStars è leader del poker online dal 2001,” ha dichiarato Enrico Rusi, Managing Director di PokerStars Italy. “Aver siglato questo accordo con PokerGO per offrire una copertura localizzata e gratuita delle World Series è un grande passo avanti per il gioco e una splendida notizia per i giocatori. Un momento storico per tutta la community del poker.”

“Siamo orgogliosi di dare il benvenuto a PokerStars come sponsor principale delle dirette streaming WSOP 2025 di PokerGO”, ha dichiarato Mori Eskandani, Presidente di PokerGO. “Questa collaborazione unisce due dei brand più rispettati nel panorama del poker per offrire un’esperienza unica agli appassionati di tutto il mondo. Grazie alla produzione di livello mondiale di PokerGO e alla portata e capacità narrativa di PokerStars, stiamo definendo un nuovo standard per vivere le WSOP su scala globale.”