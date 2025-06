Incredibile caso alle WSOP: sospetto illecito, braccialetto e premi sospesi© .

Scoppia il caso alle World Series of Poker 2025 a Las Vegas. L’organizzazione, infatti, è stata costretta ad aprire un’indagine dopo le accuse di collusion e chip dumping nell’heads up tra Jesse Yaginuma e James Carroll all’Event #53: $1,500 Millionaire Maker.

Cosa è successo

I due giocatori, nel testa a testa finale, avrebbero fatto un accordo sottobanco (illecito): in palio c’era un extra bonus di un milione di dollari (sponsorizzato da un’azienda esterna) che poteva essere saldato solo in caso di vittoria di Yaginuma, che è riuscito incredibilmente a vincere il torneo nonostante uno svantaggio di 1 a 17 contro Carroll. La rimonta è stata definita molto sospetta sui social network e l’organizzazione delle WSOP ha deciso di intervenire, aprendo un’indagine e sospendendo sia l'assegnazione del bracciale che il pagamento relativo ai primi due premi. Si tratta di un precedente storico: potrebbe essere, infatti, la prima volta che un braccialetto non viene assegnato.

L’annuncio dell’organizzazione WSOP

"Siamo venuti a conoscenza di una potenziale violazione del Regolamento Ufficiale dei Tornei WSOP, durante l'heads up dell'event #53. Un'indagine è in corso. Al momento, primo e secondo posto non sono stati confermati e né i premi in denaro né il braccialetto sono stati ancora ufficialmente assegnati” ha annunciato l’organizzazione WSOP su X.