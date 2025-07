WSOP 2025, decisione storica: un braccialetto non verrà assegnato© .

L’edizione 2025 delle World Series of Poker sarà ricordata per sempre nella storia delle WSOP . Per la prima volta, infatti, ci sarà un torneo senza braccialetto e vincitore. Si tratta dell' Event #53 Millionaire Maker, caratterizzato da un contestato finale che ha costretto l’organizzazione ad aprire un’indagine e prendere una decisione storica.

Il comunicato delle WSOP

"L'indagine sull'Event #53 WSOP è stata completata. Abbiamo concluso che, per mantenere l'integrità del gioco e per proteggere il nostro Regolamento Ufficiale WSOP, nessun vincitore sarà riconosciuto e nessun braccialetto verrà assegnato per questo torneo, quest'anno. Il rimanente montepremi verrà diviso tra i due giocatori rimasti” si legge sul profilo X delle World Series of Poker. L’organizzazione ha deciso di non punire i due giocatori, Jesse Yaginuma e James Carroll, con ban o squalifiche.