EPT Barcellona 2025, l’Italia parte forte: subito doppietta azzurra

Due picche in pochi giorni per due giocatori italiani nella tappa spagnola
EPT Barcellona 2025, l’Italia parte forte: subito doppietta azzurra© .
1 min

Subito Italia protagonista all’European Poker Tour di Barcellona. Nelle prime giornate della tappa spagnola, infatti, sono arrivate ben due picche azzurre. Andrea Torri ha vinto il primo premio al ‘€1,100 Senior's Event’ mentre Claudio Di Giacomo ha conquistato il ‘€3,250 NLH Senior's High Roller’. 

EPT Barcellona, tutte le date da segnare

Due trionfi in pochi giorni

Due fantastici trionfi per i due giocatori italiani. Torri ha messo in tasca €55.200, dopo aver battuto un field totale di 281 giocatori e sconfiggendo il francese Olivier Dinand nel testa a testa a finale. Di Giacomo, invece, ha incassato 49,760 euro su un field complessivo di 43 giocatori iscritti (13 dei quali hanno fatto re-entry) battendo l’argentino Norberto Korn nell’heads up. 

