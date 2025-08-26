EPT Barcellona in diretta streaming: dove vedere il Main Event in tempo reale© .

L’EPT 2025 è a Barcellona, per una delle tappe più iconiche del poker europeo. L'evento è già iniziato ma da oggi si fa realmente sul serio con i tornei più prestigiosi. Le fasi principali della tappa EPT a Barcellona saranno disponibili in diretta streaming in italiano. A partire dalle 12.30 di mercoledì 27 agosto, ogni giorno ci sarà il collegamento live con il casinò spagnolo per seguire in tempo reale il Main Event della tappa spagnola. La diretta streaming è disponibile anche sul nostro sito.
SEGUI L’EPT BARCELLONA 2025 LIVE SUL NOSTRO SITO
Diretta streaming EPT Barcellona 2025
Ecco il programma della diretta streaming in italiano dell’EPT Main Event Barcellona 2025:
Mercoledi’ 27 agosto
12:30 CEST
EPT BARCELONA: MAIN EVENT – DAY 3
Giovedi 28 agosto
12:30 CEST
EPT BARCELONA: MAIN EVENT – DAY 4
Venerdi’ 29 agosto
12:30 CEST
EPT BARCELONA: MAIN EVENT – DAY 5
Sabato 30 agosto
12:30 CEST
EPT BARCELONA: MAIN EVENT – DAY 6
Domenica 31 agosto
13:00 CEST
EPT BARCELONA: MAIN EVENT – FINAL TABLE