EPT Barcellona in diretta streaming: dove vedere il Main Event in tempo reale© .

L’EPT 2025 è a Barcellona, per una delle tappe più iconiche del poker europeo. L'evento è già iniziato ma da oggi si fa realmente sul serio con i tornei più prestigiosi. Le fasi principali della tappa EPT a Barcellona saranno disponibili in diretta streaming in italiano. A partire dalle 12.30 di mercoledì 27 agosto, ogni giorno ci sarà il collegamento live con il casinò spagnolo per seguire in tempo reale il Main Event della tappa spagnola. La diretta streaming è disponibile anche sul nostro sito.