Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

EPT Barcellona, sette azzurri in corsa al Main Event: segui la diretta del Day 4

Dopo il Day 3 sono rimasti 103 giocatori. Sul nostro sito è disponibile il torneo in tempo reale con commento in italiano
EPT Barcellona, sette azzurri in corsa al Main Event: segui la diretta del Day 4© .
1 min

Il Main Event dell’EPT Barcellona 2025 arriva al Day 4. Il torneo più importante della tappa spagnola ha registrato il record di presenze (2.045 iscritti) e sta per entrare nella fase decisiva. In gioco, dopo il Day 3, sono rimasti 103 giocatori che proveranno a vincere il primo premio da €1.436.000. Tra questi ci sono sette azzurri: Zingales, Uguccioni, Zaffagnini, Bitch, Peluso, Asaro e Pieruzzini. Sul nostro sito è disponibile la diretta streaming del Day 4 del Main Event

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Poker Sportivo