EPT Barcellona, sette azzurri in corsa al Main Event: segui la diretta del Day 4© .

Il Main Event dell’EPT Barcellona 2025 arriva al Day 4. Il torneo più importante della tappa spagnola ha registrato il record di presenze (2.045 iscritti) e sta per entrare nella fase decisiva. In gioco, dopo il Day 3, sono rimasti 103 giocatori che proveranno a vincere il primo premio da €1.436.000. Tra questi ci sono sette azzurri: Zingales, Uguccioni, Zaffagnini, Bitch, Peluso, Asaro e Pieruzzini. Sul nostro sito è disponibile la diretta streaming del Day 4 del Main Event.