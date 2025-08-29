Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
EPT Barcellona, altro trionfo per Mokri. Segui il Main Event in diretta streaming

Il campione norvegese vince il Second Chance Super High Roller. Sul nostro sito è disponibile il torneo più importante live con commento in italiano
EPT Barcellona, altro trionfo per Mokri. Segui il Main Event in diretta streaming© .
1 min

L’EPT Barcellona continua a regalare grandi emozioni. Gli italiani, dopo la doppia picca dei primi giorni della tappa spagnola, stanno faticando negli ultimi tornei: da segnalare il buon settimo posto per Ivo Bartoletti nel Second Chance. A prendersi la scena a Barcellona è Kayhan Mokri, che è riuscito a conquistare il primo posto nel Second Chance Super High Roller, portando a casa un altro grande successo: per il norvegese si tratta dell’ottava vittoria negli ultimi 12 mesi. Intanto, va avanti il Main Event, che ha registrato il record di presenze (2.045 iscritti): dalle 12.30 è in programma il Day 5, disponibile in diretta streaming sul nostro sito

