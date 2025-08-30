Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
EPT Barcellona Main Event, Zaffagnini c’è. Segui il Day 6 in diretta streaming

Il torneo più importante entra nella fase decisiva: seguilo in tempo reale sul nostro sito con commento in italiano
EPT Barcellona Main Event, Zaffagnini c’è. Segui il Day 6 in diretta streaming© .
1 min

Il Main Event dell’EPT di Barcellona entra nella fase decisiva. Oggi è in programma il Day 6, che è possibile seguire in diretta streaming sul nostro sito con commento in italiano. Sono rimasti in corsa solo 11 giocatori, che si daranno battaglia per il primo premio da €1.436.000. Tra questi c’è anche l’italiano Umberto Zaffagnini, che ha chiuso il Day 5 al settimo posto del chipcount finale con uno stack da 44 Bigs. Il chipleader a inizio Day 6 è lo svedese Anton Suarez con 153 Bigs. Alle ore 12:30 inizia la diretta streaming del Main Event: seguilo live sul nostro sito.

