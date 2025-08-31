Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
EPT Barcellona, Zaffagnini al tavolo finale del Main Event: seguilo in diretta streaming

Giornata conclusiva per il torneo più importante della tappa spagnola. Sul nostro sito è disponibile l’evento in tempo reale con commento in italiano
EPT Barcellona, Zaffagnini al tavolo finale del Main Event: seguilo in diretta streaming © .
Si decide oggi il Main Event dell’EPT Barcellona 2025. Il torneo più importante della tappa spagnola è arrivato al tavolo finale, caratterizzato dalla presenza di sei giocatori ancora in corsa per il primo premio da €1.436.000. Tra questi c’è anche l’azzurro Umberto Zaffagnini, che ha superato il Day 6 e si è qualificato al final table. Alle ore 12:30 inizia la diretta streaming del tavolo finale Main Event: seguilo live sul nostro sito.

