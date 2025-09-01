Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

EPT Barcellona, Eychenne trionfa al Main Event. Terzo posto per Zaffagnini

Il player francese vince il torneo battendo il rumeno Sebastian Ionita nel testa a testa finale. Grande prestazione per l’azzurro
EPT Barcellona, Eychenne trionfa al Main Event. Terzo posto per Zaffagnini© .
1 min

Thomas Eychenne conquista il primo posto del Main Event dell’EPT Barcellona 2025 battendo il rumeno Sebastian Ionita nel testa a testa finale. I due giocatori, gli ultimi rimasti in gioco, si sono accordati in un deal (€1,217,175 al primo; €1,117,175 al secondo). Il torneo più importante della tappa spagnola ha registrato iscrizioni da record con ben 2.045 entries.

La gioia di Eychenne e il terzo posto di Zaffagnini

Per Eychenne si tratta di una grandissimo trionfo: “È semplicemente fantastico. È la mia prima vittoria in un torneo. Ovviamente non mi aspettavo di vincere partecipando in un field di oltre 2.000 giocatori. È difficile esprimere a parole tali emozioni. È incredibile", ha detto il francese. Al tavolo finale c’era anche un italiano, Umberto Zaffagnini, che è stato protagonista di un fantastico torneo ed è riuscito ad ottenere un ottimo terzo posto (da €641,200).

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Poker Sportivo