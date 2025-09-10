Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

WSOPE 2025 a Rozvadov, il programma ufficiale: 15 bracciali in palio

Dal 17 settembre all’8 ottobre in programma l’edizione 2025 delle World Series of Poker formato Europe
WSOPE 2025 a Rozvadov, il programma ufficiale: 15 bracciali in palio© Sito kings resort
1 min

Sale l’attesa per le World Series of Poker formato Europe 2025, in programma dal 17 settembre all’8 ottobre al King’s Resort di Rozvadov. In palio ci saranno 15 braccialetti. Il torneo di apertura é il WSOPE NLH Opener in formato Bounty Hunter con un buy-in di € 1.200 e un montepremi garantito di € 500.000. Di seguito il calendario completo dell’evento. 

I 15 eventi delle WSOPE 2025

Event #1: No-Limit Hold'em Bounty Hunter Opener

Event #2: No-Limit Hold'em King's Million

Event #3: Pot-Limit Omaha 8-Max

Event #4: No-Limit Hold'em 2K Monsterstack

Event #5: Mini Main Event

Event #6: Pot-Limit Omaha

Event #7: No-Limit Hold'em Colossus

Event #8: Pot-Limit Omaha

Event #9: No-Limit Hold'em 6-Max

Event #10: Pot-Limit Omaha Mystery Bounty

Event #11: No-Limit Hold'em Lucky 7's

Event #12: No-Limit Hold'em Mystery Million

Event #13: No-Limit Hold'em GGMillion€

Event #14: MAIN EVENT No-Limit Hold'em European Championship

Event #15: No-Limit Hold'em Closer

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Poker Sportivo