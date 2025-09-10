WSOPE 2025 a Rozvadov, il programma ufficiale: 15 bracciali in palio

Sale l’attesa per le World Series of Poker formato Europe 2025, in programma dal 17 settembre all’8 ottobre al King’s Resort di Rozvadov. In palio ci saranno 15 braccialetti. Il torneo di apertura é il WSOPE NLH Opener in formato Bounty Hunter con un buy-in di € 1.200 e un montepremi garantito di € 500.000. Di seguito il calendario completo dell’evento.
I 15 eventi delle WSOPE 2025
Event #1: No-Limit Hold'em Bounty Hunter Opener
Event #2: No-Limit Hold'em King's Million
Event #3: Pot-Limit Omaha 8-Max
Event #4: No-Limit Hold'em 2K Monsterstack
Event #5: Mini Main Event
Event #6: Pot-Limit Omaha
Event #7: No-Limit Hold'em Colossus
Event #8: Pot-Limit Omaha
Event #9: No-Limit Hold'em 6-Max
Event #10: Pot-Limit Omaha Mystery Bounty
Event #11: No-Limit Hold'em Lucky 7's
Event #12: No-Limit Hold'em Mystery Million
Event #13: No-Limit Hold'em GGMillion€
Event #14: MAIN EVENT No-Limit Hold'em European Championship
Event #15: No-Limit Hold'em Closer