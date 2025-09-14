Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
EPT Malta 2025, le date e i tornei più importanti

Sale l’attesa per la prossima tappa dell’European Poker Tour: si parte il 1° ottobre
EPT Malta 2025, le date e i tornei più importanti© Sito Pokerstarslive
1 min

Manca poco alla prossima tappa dell’European Poker Tour 2025, pronto a sbarcare a Malta. Il festival inizierà il 1° ottobre e terminerà il 12 ottobre. Si giocherà al Casino Malta. “Malta sta diventando un punto di riferimento per i migliori giocatori di poker nel panorama mondiale, dunque è più che giusto che uno dei maggiori tour del continente faccia ritorno su questa magnifica isola. Dopo nove lunghi anni, lo European Poker Tour (EPT) Malta è finalmente tornato a casa, in un ambiente dalla vivace cultura e con un contesto storico che solo questa destinazione mediterranea è in grado di offrire” si legge sul sito ufficiale. 

Le date e i tornei più importanti

PokerStars Open

PokerStars Open Main Event: dal 1° al 6 ottobre

PokerStars Open Cup: dal 4 al 5 ottobre

PokerStars Open High Roller: dal 5 al 6 ottobre

EPT

Super High Roller EPT: dal 5 al 7 ottobre

Main Event EPT: dal 6 al 12 ottobre

Mystery Bounty EPT: dall'8 al 10 ottobre

High Roller EPT: dal 10 al 12 ottobre

