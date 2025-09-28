EPT Malta, l’albo d’oro: i vincitori delle scorse edizioni© .

L’European Poker Tour torna a Malta. La prossima tappa dell’EPT è in programma dal 1° al 12 ottobre 2025 al Casino Malta e sarà caratterizzata da tanti tornei importanti. Soprattutto, dal Main Event, che si giocherà dal 6 al 12 ottobre. Sarà la quarta edizione dell’EPT a Malta, che torna ad ospitare l’evento dopo ben 9 anni. L’ultima volta, infatti, risale a ottobre 2016. Prima, invece, l’EPT si è giocato a marzo 2015 e ottobre 2015. Ma chi sono i vincitori delle precedenti tre tappe maltesi? Il francese Jean Mountury ha vinto a marzo 2015, l’inglese Nial Farrell a ottobre 2015 e il belga Aliaksei Boika nel 2016.