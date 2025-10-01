WSOPE 2025, super Alioto ma non basta: braccialetto sfiorato due volte © .

Grandi prestazioni di Dario Alioto alle WSOPE 2025. Il player palermitano, infatti, ha conquistato due ottimi podi ma deve rimandare ancora una volta l’appuntamento col tanto agognato braccialetto. L’azzurro ha sfiorato il bracciale nell'Event #8, un 5.000€ Pot Limit Omaha, in cui era arrivato al final day da netto chipleader su 31 giocatori rimasti: ha perso solo all’heads up contro il cinese Renji Mao e ha concluso in seconda posizione.