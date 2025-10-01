Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

WSOPE 2025, super Alioto ma non basta: braccialetto sfiorato due volte 

Il player palermitano va ad un passo dal bracciale: terzo al 10k Mystery Bounty PLO e secondo nel 5k PLO
WSOPE 2025, super Alioto ma non basta: braccialetto sfiorato due volte © .
2 min

Grandi prestazioni di Dario Alioto alle WSOPE 2025. Il player palermitano, infatti, ha conquistato due ottimi podi ma deve rimandare ancora una volta l’appuntamento col tanto agognato braccialetto. L’azzurro ha sfiorato il bracciale nell'Event #8, un 5.000€ Pot Limit Omaha, in cui era arrivato al final day da netto chipleader su 31 giocatori rimasti: ha perso solo all’heads up contro il cinese Renji Mao e ha concluso in seconda posizione.

WSOPE 2025, chi ha vinto il primo bracciale

WSOPE 2025, il programma completo

Alioto 3° al 10k Mystery Bounty PLO, trionfa Kabrhel

Poi, all'Event #10 ’10.000€ Mystery Bounty PLO’, Alioto si è ripetuto, conquistando un ottimo terzo posto e sfiorando un’altra volta il braccialetto WSOPE. Il torneo è andato allo scatenato Martin Kabrhel che, partendo in netto vantaggio con circa 10 a 1 in chips, ha trionfato nel testa a testa finale contro il britannico Robert Cowen e ha portato a casa il suo quinto bracciale in carriera.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Poker Sportivo