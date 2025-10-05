Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Dario Alioto e i due bracciali sfiorati: “Soddisfazione superiore all’amarezza”

Il player italiano: “Non ho mai visto nessuno fare due podi alle WSOP/WSOPE in 24 ore”
Dario Alioto e i due bracciali sfiorati: “Soddisfazione superiore all’amarezza”© .
Dario Alioto ha sfiorato il bracciale due volte in 24 ore nelle WSOPE 2025 ma è decisamente più soddisfatto che amareggiato. Il player italiano si è reso protagonista di due podi molto importanti (secondo all'Event #8 e terzo all'Event #10) e ha raccontato le sue sensazioni in un’intervista concessa ad Assopoker. 

WSOPE 2025 a Rozvadov, il programma ufficiale: 15 bracciali in palio

Le parole di Alioto

"Capita spesso di vedere braccialetti vinti per miracolo, ma non ho mai visto nessuno fare due podi alle WSOP/WSOPE in 24 ore. Penso sia un altro primato mondiale nel mio palmares, mentre di braccialetti ce ne sono in giro a migliaia, peraltro ho quasi fatto primo e secondo. La soddisfazione è superiore all'amarezza, preferisco essere protagonista regolare ai piani alti delle classifiche, che fare la comparsa che vince un bracciale e poi non riesce a riconfermarsi ad alti livelli” ha detto Alioto.

“Per me è fondamentale giocare poco”

"Credo che come un calciatore non vorrebbe mai smettere, anche un pokerista si augura di poter competere ai massimi livelli il più a lungo possibile. Per me è fondamentale giocare poco, per mantenere alta la motivazione e voglia di giocare. Voglio divertirmi quando gioco, se deve diventare un lavoro a tutti gli effetti preferisco fare lavori senza varianza, dove ricevi quello che produci senza aleatorietà” ha aggiunto il giocatore italiano.

Tutte le news di Poker Sportivo