Dopo le due picche azzurre conquistate nei primi giorni, ecco la terza vittoria italiana all’ETP Malta 2025. E’ di Eros Calderone, che ha trionfato all'Hyper Turbo da €1.050, un torneo caratterizzato dalla presenza di 162 giocatori. L’azzurro è riuscito a conquistare il primo premio da €30.000, battendo in heads up, dopo un ICM deal, John Watkin.
Longo terzo al Pokerstars Open High Roller
Terzo posto, invece, per Michelangelo Longo al Pokerstars Open High Roller EPT Malta. L’italiano sfiora il grande trionfo e chiude in terza posizione, ‘consolandosi’ con 142.690 euro di premio. Secondo l’olandese Joris Ruijs, picca al tedesco Ali Abdulzahra.