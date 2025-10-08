EPT Malta 2025 in diretta streaming: dove vedere il Main Event in tempo reale© .

L'EPT Malta 2025 sta regalando grandi emozioni e diverse soddisfazioni ai giocatori italiani, che sono riusciti a portare a casa quattro picche finora. L'ultima è quella vinta da Fabio De Francesco, che ha conquistato il primo posto nel €550 2-7 Single Draw - Single Re-Entry, assicurandosi un premio da €6.620. E dalla giornata di oggi iniziano anche le dirette streaming, con commento in italano, del Main Event dell'EPT di Malta: seguilo in tempo reale sul nostro sito.
Diretta streaming Main Event EPT Malta
Ecco il programma delle dirette streaming: segui il Main Event live sul nostro sito.
Mercoledi 8 Ottobre
12:30 CEST
EPT MALTA: MAIN EVENT – DAY 2
Giovedi 9 Ottobre
12:30 CEST
EPT MALTA: MAIN EVENT – DAY 3
Venerdi 10 Ottobre
12:30 CEST
EPT MALTA: MAIN EVENT – DAY 4
Sabato 11 Ottobre
12:30 CEST
EPT MALTA: MAIN EVENT – DAY 5
Domenica 12 Ottobre
13:00 CEST
EPT MALTA: MAIN EVENT – FINAL TABLE
EPT Malta, l’albo d’oro: i vincitori delle scorse edizioni
EPT Malta 2025, le date e i tornei più importanti