EPT Malta 2025 in diretta streaming: dove vedere il Main Event in tempo reale© .

L'EPT Malta 2025 sta regalando grandi emozioni e diverse soddisfazioni ai giocatori italiani, che sono riusciti a portare a casa quattro picche finora. L'ultima è quella vinta da Fabio De Francesco, che ha conquistato il primo posto nel €550 2-7 Single Draw - Single Re-Entry, assicurandosi un premio da €6.620. E dalla giornata di oggi iniziano anche le dirette streaming, con commento in italano, del Main Event dell'EPT di Malta: seguilo in tempo reale sul nostro sito.