EPT Malta 2025 in diretta streaming: dove vedere il Main Event in tempo reale

Segui live sul nostro sito, con commento in italiano, il torneo più importante della tappa maltese
EPT Malta 2025 in diretta streaming: dove vedere il Main Event in tempo reale© .
2 min

L'EPT Malta 2025 sta regalando grandi emozioni e diverse soddisfazioni ai giocatori italiani, che sono riusciti a portare a casa quattro picche finora. L'ultima è quella vinta da Fabio De Francesco, che ha conquistato il primo posto nel €550 2-7 Single Draw - Single Re-Entry, assicurandosi un premio da €6.620. E dalla giornata di oggi iniziano anche le dirette streaming, con commento in italano, del Main Event dell'EPT di Malta: seguilo in tempo reale sul nostro sito.

Diretta streaming Main Event EPT Malta

Ecco il programma delle dirette streaming: segui il Main Event live sul nostro sito.

Mercoledi 8 Ottobre

12:30 CEST

EPT MALTA: MAIN EVENT – DAY 2

Giovedi 9 Ottobre

12:30 CEST

EPT MALTA: MAIN EVENT – DAY 3

Venerdi 10 Ottobre

12:30 CEST

EPT MALTA: MAIN EVENT – DAY 4

Sabato 11 Ottobre

12:30 CEST

EPT MALTA: MAIN EVENT – DAY 5

Domenica 12 Ottobre

13:00 CEST

EPT MALTA: MAIN EVENT – FINAL TABLE

EPT Malta, l’albo d’oro: i vincitori delle scorse edizioni

EPT Malta 2025, le date e i tornei più importanti

