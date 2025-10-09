EPT Malta, trionfo Ritrovato: quinta picca azzurra. Segui la diretta streaming del Main Event© .

L’European Poker Tour 2025 a Malta continua a dare grandi soddisfazioni all’Italia del poker. Nella notte, infatti, è arrivata la quinta picca azzurra della tappa maltese. A conquistarla è stato Salvatore Ritrovato, capace di vincere l’evento numero 48, un €1,050 NLH Hyper Turbo Knockout caratterizzato dalla partecipazione di 143 giocatori. Ritrovato ha battuto in heads up lo svedese Daniel Abrahmsson. Terzo posto per un altro italiano: Luca Delfino. Intanto, continua il Main Event, il torneo più importante della tappa EPT a Malta: seguilo in diretta streaming sul nostro sito.
Diretta streaming Main Event EPT Malta
Ecco il programma delle dirette streaming: segui il Main Event live sul nostro sito.
Mercoledi 8 Ottobre
12:30 CEST
EPT MALTA: MAIN EVENT – DAY 2
Giovedi 9 Ottobre
12:30 CEST
EPT MALTA: MAIN EVENT – DAY 3
Venerdi 10 Ottobre
12:30 CEST
EPT MALTA: MAIN EVENT – DAY 4
Sabato 11 Ottobre
12:30 CEST
EPT MALTA: MAIN EVENT – DAY 5
Domenica 12 Ottobre
13:00 CEST
EPT MALTA: MAIN EVENT – FINAL TABLE
