Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

EPT Malta, sei italiani al Day4 del Main Event: segui la diretta streaming

Il torneo principale della tappa entra nella fase decisiva. Seguilo live con commento in italiano sul nostro sito
EPT Malta, sei italiani al Day4 del Main Event: segui la diretta streaming © .
2 min

Si inizia a fare sul serio al Main Event dell’EPT Malta 2025. Il torneo più importante della tappa è arrivato al Day4, seguilo in diretta streaming sul nostro sito. All’inizio della giornata i giocatori ancora in corsa per la picca sono 36, con il norvegese Tom-Aksel Bedell che parte chipleader. Ben sei sono gli azzurri che hanno superato il Day3 e che sognano di arrivare al final table: Nicola Spallanzani, Paolo Boi, Davide Marchi, Giuseppe Spitale, Luca Guglielmoni e Alessandro Barone. Seguili in tempo reale, con commento in italiano, sul nostro sito

Diretta streaming Main Event EPT Malta

Ecco il programma delle dirette streaming: segui il Main Event live sul nostro sito.

Mercoledi 8 Ottobre

12:30 CEST

EPT MALTA: MAIN EVENT – DAY 2

Giovedi 9 Ottobre

12:30 CEST

EPT MALTA: MAIN EVENT – DAY 3

Venerdi 10 Ottobre

12:30 CEST

EPT MALTA: MAIN EVENT – DAY 4

Sabato 11 Ottobre

12:30 CEST

EPT MALTA: MAIN EVENT – DAY 5

Domenica 12 Ottobre

13:00 CEST

EPT MALTA: MAIN EVENT – FINAL TABLE

EPT Malta, l’albo d’oro: i vincitori delle scorse edizioni

EPT Malta 2025, le date e i tornei più importanti

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Poker Sportivo