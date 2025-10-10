EPT Malta, sei italiani al Day4 del Main Event: segui la diretta streaming © .

Si inizia a fare sul serio al Main Event dell’EPT Malta 2025. Il torneo più importante della tappa è arrivato al Day4, seguilo in diretta streaming sul nostro sito. All’inizio della giornata i giocatori ancora in corsa per la picca sono 36, con il norvegese Tom-Aksel Bedell che parte chipleader. Ben sei sono gli azzurri che hanno superato il Day3 e che sognano di arrivare al final table: Nicola Spallanzani, Paolo Boi, Davide Marchi, Giuseppe Spitale, Luca Guglielmoni e Alessandro Barone. Seguili in tempo reale, con commento in italiano, sul nostro sito.
Diretta streaming Main Event EPT Malta
Ecco il programma delle dirette streaming: segui il Main Event live sul nostro sito.
Mercoledi 8 Ottobre
12:30 CEST
EPT MALTA: MAIN EVENT – DAY 2
Giovedi 9 Ottobre
12:30 CEST
EPT MALTA: MAIN EVENT – DAY 3
Venerdi 10 Ottobre
12:30 CEST
EPT MALTA: MAIN EVENT – DAY 4
Sabato 11 Ottobre
12:30 CEST
EPT MALTA: MAIN EVENT – DAY 5
Domenica 12 Ottobre
13:00 CEST
EPT MALTA: MAIN EVENT – FINAL TABLE
