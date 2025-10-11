Main Event EPT Malta, Alessandro Barone ultima speranza azzurra al Day5. Segui la diretta© .

Il Main Event dell’EPT Malta arriva al Day5. Dei 36 giocatori che avevano iniziato il Day 4, ne sono rimasti solo 15, ancora in gioco e che sognano la picca. Tra questi, un solo player italiano: Alessandro Barone, ultima speranza azzurra, che parte da quindicesimo su quindici. Il chipleader è ancora il norvegese Tom-Aksel Bedell. Segui il torneo in diretta streaming con commento in italiano sul nostro sito.
Diretta streaming Main Event EPT Malta
Ecco il programma delle dirette streaming: segui il Main Event live sul nostro sito.
Mercoledi 8 Ottobre
12:30 CEST
EPT MALTA: MAIN EVENT – DAY 2
Giovedi 9 Ottobre
12:30 CEST
EPT MALTA: MAIN EVENT – DAY 3
Venerdi 10 Ottobre
12:30 CEST
EPT MALTA: MAIN EVENT – DAY 4
Sabato 11 Ottobre
12:30 CEST
EPT MALTA: MAIN EVENT – DAY 5
Domenica 12 Ottobre
13:00 CEST
EPT MALTA: MAIN EVENT – FINAL TABLE
