EPT Malta: il Main Event è di Brzezinski, dopo un heads up estenuante© .

EPT Malta, l’albo d’oro: i vincitori delle scorse edizioni

La gioia di Brzezinski

"Sì, è stato incredibile. A un certo punto ho pensato che la vittoria mi potesse sfuggire, visto che non sono mai stato molto fortunato in heads up, anche negli altri festival, anzi il primo posto sembrava quasi una maledizione per me. Soprattutto dopo aver perso così tanti flip e vedendolo sempre rimettersi in pari, ma alla fine è tornato tutto dalla mia parte e sono felice” ha detto il vincitore ai microfoni di PokerNews dopo il trionfo al Main Event a Malta.