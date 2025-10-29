ISOP Main Event, trionfo incredibile di Friedrich Raz: deal a quattro e vittoria "a tavolino"
Friedrich Raz ha vinto l’ISOP Main Event, il primo disputato nella PokerStars Live Room di Campione d’Italia. Il successo del player svizzero, che ha dominato la scena del torneo, è stato davvero particolare. Raz, infatti, è sembrato così imbattibile che il torneo si è chiuso con un accordo a 4 left, con gli italiani Eliseo, Vitale e Federici che si sono arresi 'a tavolino' e hanno proposto allo svizzero un deal a quattro: vittoria e primo premio da 50.000€ per il chipleader, premio uguale da circa 25.670€ per i tre giocatori azzurri. Raz ha ovviamente accettato il deal e il main Event si è concluso con uno showdown che è servito solo per determinare le posizioni finali e per assegnare i punti nella classifica ISOP: Eliso secondo, Vitale terzo e Federici quarto.