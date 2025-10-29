ISOP Main Event, trionfo incredibile di Friedrich Raz: deal a quattro e vittoria "a tavolino"© .

Friedrich Raz ha vinto l’ISOP Main Event, il primo disputato nella PokerStars Live Room di Campione d’Italia. Il successo del player svizzero, che ha dominato la scena del torneo, è stato davvero particolare. Raz, infatti, è sembrato così imbattibile che il torneo si è chiuso con un accordo a 4 left, con gli italiani Eliseo, Vitale e Federici che si sono arresi 'a tavolino' e hanno proposto allo svizzero un deal a quattro: vittoria e primo premio da 50.000€ per il chipleader, premio uguale da circa 25.670€ per i tre giocatori azzurri. Raz ha ovviamente accettato il deal e il main Event si è concluso con uno showdown che è servito solo per determinare le posizioni finali e per assegnare i punti nella classifica ISOP: Eliso secondo, Vitale terzo e Federici quarto.