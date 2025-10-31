Colpo Pichierri a Rozvadov: primo anello WSOP Circuit in carriera© .

Bel trionfo di Alessandro Pichierri al King's Resort a Rozvadov. Il player italiano ha vinto il suo primo anello WSOP Circuit in carriera trionfando all'Event #8 del festival: un Lucky 7s NLH da 777€ di buy-in con un'affluenza di 146 paganti. Un successo importante per Pichierri, e per il poker azzurro. Secondo posto per il francese Eyal Bensimhon e terza posizione per lo slovacco Lukas Pazma. Ad un passo dal podio due italiani: Michele Tocci quarto e Giovanni Giudice quinto.