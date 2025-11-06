Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
giovedì 6 novembre 2025
Di Giacomo show a Rozvadov: suo l'anello al WSOP Circuit Main Event© .

Di Giacomo show a Rozvadov: suo l'anello al WSOP Circuit Main Event

Grande trionfo del player italiano, protagonista di una rimonta pazzesca. Secondo Stefano Aprile
1 min

Trionfo fantastico di Claudio Di Giacomo, che è riuscito a conquistare l'anello al WSOP Circuit Main Event di Rozvadov. Un grande successo per il player italiano, protagonista di una rimonta pazzesca nella fase finale del torneo. Di Giacomo, che partiva con uno stack molto basso, è riuscito a ribaltare la situazione e poi, da 6 left, ha dominato il tavolo eliminando, uno per uno, tutti i rivali.

Colpo Pichierri a Rozvadov: primo anello WSOP Circuit in carriera

L’heads up

Fino all’heads up (partendo avanti 16 milioni a 11 milioni) contro Stefano Aprile. Il testa a testa finale, durato quasi due ore, si è concluso con il successo di Claudio che ha chiuso il torneo con KK (contro 97 dell'avversario con board 9-Q-6-3), conquistando il prestigioso anello e anche 165.000€.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Poker Sportivo
