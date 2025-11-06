Di Giacomo show a Rozvadov: suo l'anello al WSOP Circuit Main Event© .

Trionfo fantastico di Claudio Di Giacomo, che è riuscito a conquistare l'anello al WSOP Circuit Main Event di Rozvadov. Un grande successo per il player italiano, protagonista di una rimonta pazzesca nella fase finale del torneo. Di Giacomo, che partiva con uno stack molto basso, è riuscito a ribaltare la situazione e poi, da 6 left, ha dominato il tavolo eliminando, uno per uno, tutti i rivali.