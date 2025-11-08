© Sito Pokerstars
Diretta ICOOP Live 2025: dove vedere il torneo in streaming
Tavolo speciale a Campione: segui l’evento in tempo reale sul nostro sito
L'ICOOP Grand Final Live di Campione è pronto a regalare grandi emozioni. Si tratta di un tavolo finale speciale con nove fortunati giocatori che si daranno battaglia per un montepremi messo in palio da PokerStars. L'appuntamento è in programma dall'8 novembre a Campione d'Italia, diventata location ideale per gli appassionati di poker. Segui l'ICOOP Grand Final Live di Campione in tempo reale sul nostro sito.
ICOOP Live 2025, diretta streaming
La diretta streaming del torneo è disponibile in diretta streaming sul nostro sito. Ecco il programma delle dirette.
sabato 8 novembre: inizio live stream ore 13
domenica 9 novembre: inizio live stream ore 14
lunedi 10 novembre: inizio live stream ore 14