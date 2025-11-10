Corriere dello Sport.it
lunedì 10 novembre 2025
Main Event IPC Campione, chi vincerà? Segui la diretta streaming© .

Main Event IPC Campione, chi vincerà? Segui la diretta streaming

Sul nostro sito è possibile seguire l’evento in tempo reale con commento in italiano
1 min

Grande giornata al casinò di Campione, dove si deciderà oggi il vincitore dell’Italian Poker Challenge Main Event. Il final day parte con due tavoli left, con 18 giocatori ancora in corsa dopo essersi qualificati dal Day3 (erano 119) e con Sebastiano Bagatin al comando del chipcount. Segui la diretta streaming del torneo sul nostro sito con commento in italiano. 

