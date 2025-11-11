Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
martedì 11 novembre 2025
Corriere dello Sport.it
Italian Poker Challenge Main Event, deal a tre e trionfo di Pietro Nicastro© .

Italian Poker Challenge Main Event, deal a tre e trionfo di Pietro Nicastro

Il torneo a Campione si conclude con un accordo a tre giocatori: Suriano top winner
Il Main Event dell’Italian Poker Challenge, da 770€, si è concluso a Campione con un deal a tre al tavolo finale e con il trionfo di Pietro Nicastro. Il final day era iniziato con 18 giocatori left e con Sebastiano Bagatin al comando del chipcount, poi nel corso della giornata Nicastro è stato protagonista di una bella rimonta ed è arrivato al tavolo finale (tutto italiano) da chipleader. A tre player rimasti in gioco, si discute il deal: Davide Suriano è a 15 milioni, Nicastro e Stefano Ji intorno a 6 milioni. I giocatori trovano l’accordo: si giocano solo il trofeo e spalmano il montepremi con Suriano top winner del torneo con quasi 100mila euro in tasca. ll primo posto, però, poi lo conquista Nicastro.

