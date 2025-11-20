EPT Praga 2025, date e tornei più importanti

Si avvicina la prossima tappa dell’European Poker Tour, pronto a sbarcare a Praga “per un'altra edizione di effervescente azione nella meravigliosa capitale della Boemia”. Come riporta il sito di Pokerstars. “Il poker live dell'EPT fa tappa nella città delle cento torri ormai da quasi vent'anni e non è difficile capire il motivo una volta raggiunta questa magica destinazione. È un paesaggio invernale da fiaba che non smette mai di stupire, in una cornice di architettura gotica, strade ciottolate e una vivace scena artistica. E come non menzionare la cucina locale. La magia, però, non è data solo da tutto ciò che circonda la regione boema. Praga si è ormai affermata da anni sulla mappa pokeristica ed è la tappa invernale preferita per i migliori giocatori provenienti da tutto il mondo. Il prestigio dell'EPT Prague attrae solo i migliori e questo si nota ai tavoli, dove l'azione è sempre di altissimo livello”.