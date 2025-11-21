EPT Praga, l’albo d’oro del Main Event: c’è anche un italiano© .

L’European Poker Tour 2025 è pronto a sbarcare a Praga. La tappa inizierà il 3 dicembre e si concluderà il 14 dicembre. Sarà caratterizzata da tantissimi tornei interessanti ed entusiasmanti, con il Main Event in programma dall'8 al 14 dicembre. Ma chi sono i giocatori che sono riusciti a vincere le precedenti edizioni del Main Event EPT Praga? Ecco l’albo d’oro: c’è anche un italiano.