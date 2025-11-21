Corriere dello Sport.it
EPT Praga, l’albo d’oro del Main Event: c’è anche un italiano© .

EPT Praga, l’albo d’oro del Main Event: c’è anche un italiano

Da Mattern a Marques, ecco i giocatori che hanno vinto le precedenti edizioni del torneo più importante della tappa ceca
1 min

L’European Poker Tour 2025 è pronto a sbarcare a Praga. La tappa inizierà il 3 dicembre e si concluderà il 14 dicembre. Sarà caratterizzata da tantissimi tornei interessanti ed entusiasmanti, con il Main Event in programma dall'8 al 14 dicembre. Ma chi sono i giocatori che sono riusciti a vincere le precedenti edizioni del Main Event EPT Praga? Ecco l’albo d’oro: c’è anche un italiano.

EPT Praga 2025, date e tornei più importanti

L’albo d’oro del Main Event EPT Praga

2007 Arnaud Mattern (Francia)

2008 Salvatore Bonavena (ITALIA)

2009 Jan Skampa (Rep. Ceca)

2010 Roberto Romanello (Regno Unito)

2011 Martin Finger (Germania)

2012 Ramzi Jelassi (Svezia)

2013 Julian Track (Germania)

2014 Stephen Graner (Stati Uniti)

2015 Hossein Ensan (Germania)

2016 Armijn Meijer (Olanda)

2017 Kalidou Sow (Francia)

2018 Paul Michaelis (Germania)

2019 Mikalai Pobal (Bielorussia)

2022 Grzegorz Główny (Polonia)

2022 Jordan Saccucci (Canada)

2023 Padraig O’Neill (Irlanda)

2024 Pedro Marques (Portogallo)

