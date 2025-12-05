EPT Praga 2025, subito la prima picca azzurra: Andrea Schettino vince il Seniors© .

L’European Poker Tour 2025 è iniziato a Praga solo da due giorni ed è già arrivata la prima picca per l’Italia. Andrea Schettino ha infatti conquistato il primo posto al Seniors, torneo riservato a giocatori e giocatrici con almeno 50 anni compiuti. Il player azzurro si è reso protagonista di una clamorosa rimonta (partiva al day 2 tra gli ultimi dei 34 giocatori rimasti) e ha trionfato dopo un deal a 4 left. Sesto posto per Stefano Puccilli, nono Diego Caserio.