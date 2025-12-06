Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 6 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
EPT Praga 2025, finalmente Camosci: rotta la ‘maledizione della picca’© .

EPT Praga 2025, finalmente Camosci: rotta la ‘maledizione della picca’

Il player bolognese trionfa all’Event #16 e interrompe il digiuno con le picche
1 min

Dopo il trionfo di Andrea Schettino nel Seniors, l’European Poker Tour 2025 a Praga regala subito un’altra gioia all’Italia: arriva anche la picca per Enrico Camosci, capace di vincere l’Event #16, un No Limit Hold'em da 20.000€ di buy-in. Si tratta di una vittoria tanto attesa per il campione bolognese, che finalmente rompe la maledizione e vince la sua prima picca dopo averla sfiorata in diverse occasioni. Camosci ha vinto un torneo caratterizzato solo da otto iscritti, ma dalla partecipazione di top players come Joris Ruijs e Danchev, battendo in heads up l'estone Ottomar Ladvia e portando a casa la tanto agognata picca e un premio da 85.690€.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Poker Sportivo

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS