EPT Praga, storica tripletta azzurra: tre picche in un giorno. Segui la diretta streaming© .

La tappa di Praga dell’European Poker Tour 2025 entra nella storia del poker italiano, che ha raggiunto già quota sei picche nei primi giorni del festival: non erano mai arrivate così tante vittorie azzurre in una sola tappa. La giornata di martedì 9 dicembre è stata caratterizzata da una clamorosa tripletta italiana: Youness Barakat ha vinto l'Event #34, un PL Omaha High Roller da 25.000€ e 29 iscritti; Enrico Camosci ha trionfato all'Event #40, un 25.000€ NLHE (solo 5 partecipanti); Dario Quattrucci è arrivato primo nell’Event #35, ‘1.100€ Big Bet Mix’ con 52 iscritti. Una clamorosa tripletta in un giorno solo, ed è storia per l’Italia del poker che non aveva mai vinto sei picche in una sola tappa. E ancora mancano cinque giorni…