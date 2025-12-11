Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 11 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
EPT Praga 2025, altra picca azzurra. Segui il Main Event in diretta streaming© .

EPT Praga 2025, altra picca azzurra. Segui il Main Event in diretta streaming

Nuovo trionfo italiano con Antonello Ferraiuolo. Il torneo più importante della tappa ceca è disponibile live sul nostro sito con commento in italiano
2 min

L'European Poker Tour 2025 a Praga ha già regalato grandi emozioni e tante gioie all'Italia, con diversi giocatori azzurri protagonisti nei primi giorni del festival. E nella giornata di ieri è arrivata un'altra picca italiana, con Antonello Ferraiuolo. Prosegue, intanto, il Main Event, caratterizzato da 1.224 iscritti e un montepremi da 5.936.400€, che riparte dal day 3 con 163 giocatori left: tra questi, 15 sono italiani. Segui la diretta streaming del Main Event sul nostro sito

EPT Praga, storica tripletta azzurra: tre picche in un giorno

La diretta streaming del Main Event

Sul nostro sito è possibile seguire l’EPT Praga Main Event 2025 in diretta streaming. Seguilo in tempo reale. Ecco il programma delle dirette live fino alla conclusione del Main Event.

Giovedi 11 Dicembre

12:30 CET

EPT PRAGUE: MAIN EVENT – DAY 3

Venerdi 12 Dicembre

12:30 CET

EPT PRAGUE: MAIN EVENT – DAY 4

Sabato 13 Dicembre

12:30 CET

EPT PRAGUE: MAIN EVENT – DAY 5

Domenica 14 Dicembre

13:00 CET

EPT PRAGUE: MAIN EVENT – FINAL TABLE

EPT Praga 2025, date e tornei più importanti

EPT Praga, l’albo d’oro del Main Event: c’è anche un italiano

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Poker Sportivo

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS