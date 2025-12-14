EPT Praga, Ragone decimo al Main Event: segui il tavolo finale in diretta streaming© .

Il Main Event dell’European Poker Tour Praga 2025 è arrivato al tavolo finale, che si gioca oggi a partire dalle 12.30. Dalle 13 è disponibile la diretta streaming con commento in italiano: segui il final table live sul nostro sito. Si parte con sette giocatori left e con il turco Bora Kurtulus chipleader. Non ci sono italiani: anche Filippo Ragone, unico azzurro che aveva raggiunto il Day 5, è stato eliminato chiudendo in decima posizione. Segui il Main Event dell’EPT Praga in diretta streaming.