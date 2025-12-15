EPT Praga 2025, Matan Krakow vince il Main Event: l'albo d'oro aggiornato
Il Main Event dell'European Poker Tour 2025 a Praga, con 1.224 partecipanti, è stato vinto dall'israeliano Matan Krakow, che ha conquistato il primo premio dopo un accordo a tre con Bora Kurtulus e Dimitrios Gkatzas. Grande successo per Krakow che porta a casa la picca più prestigiosa ed entra nell'albo d'oro dei vincitori del Main Event EPT Praga.
L'albo d'oro aggiornato
2007 Arnaud Mattern (Francia)
2008 Salvatore Bonavena (ITALIA)
2009 Jan Skampa (Rep. Ceca)
2010 Roberto Romanello (Regno Unito)
2011 Martin Finger (Germania)
2012 Ramzi Jelassi (Svezia)
2013 Julian Track (Germania)
2014 Stephen Graner (Stati Uniti)
2015 Hossein Ensan (Germania)
2016 Armijn Meijer (Olanda)
2017 Kalidou Sow (Francia)
2018 Paul Michaelis (Germania)
2019 Mikalai Pobal (Bielorussia)
2022 Grzegorz Główny (Polonia)
2022 Jordan Saccucci (Canada)
2023 Padraig O’Neill (Irlanda)
2024 Pedro Marques (Portogallo)
2025 Matan Krakow (Israele)