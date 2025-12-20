WSOP Europe 2026, ufficializzato il programma: 15 bracciali in palio

Le World Series Of Poker hanno annunciato il programma ufficiale delle WSOP Europe 2026 con un comunicato stampa. Si giocheranno all'Hilton di Praga e non più a Rozvadov. Saranno assegnati 15 bracciali dal 31 marzo al 12 aprile. Il buy-in del Main Event passa da 10.350€ a 5.300€ e avrà un montepremi garantito di dieci milioni di euro.