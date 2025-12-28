Ruggeri è il Player Of The Year italiano del 2025: la classifica© .

Umberto Ruggeri è il Player Of The Year italiano del 2025. Il player romano batte tutti e chiude al primo posto della speciale classifica annuale dei giocatori azzurri. Nel 2025 Ruggeri ha ottenuto 24 in the money per un introito complessivo di 1.112.134$. Secondo posto per Claudio Di Giacomo a meno di tre punti di distanza. Ecco le prime dieci posizioni della classifica: