lunedì 5 gennaio 2026
PokerStars Open Campione 2026: le date e i tornei principali© Sito pokerstarslive

PokerStars Open Campione 2026: le date e i tornei principali

La nuova stagione riparte dal Casinò di Campione: il festival, con un programma di 23 eventi, inizia il 23 gennaio
2 min

La nuova stagione del PokerStars Open è pronta a iniziare: si parte dal Casinò di Campione. “Lo scorso anno, più di 2.400 persone hanno preso parte al PokerStars Open Campione, battendosi per un montepremi totale di oltre €2,3 milioni. Quest'anno puntiamo ad aumentare ulteriormente queste cifre, con più partecipanti, montepremi più ricchi e azione ancora più avvincente ai tavoli” si legge sul sito ufficiale dell’evento. Il programma ufficiale prevede 23 eventi. Il festival inizierà il 23 gennaio e terminerà il 1° febbraio 2026. 

PokerStars Open Campione 2026, i tornei principali

#1, €220 NLH Knockout (€100 Bounty), 23/01/2026

#4, €275 PS Open Warm Up, 24-25/01/2026

#6, €220 NLH Unlimited Re-Entry, 25/01/2026

#8, €220 NLH Knockout (€100 Bounty), 26/01/2026

#11, €2.200 PS Open High Roller, 27-28/01/2026

#13, €1.100 PS Open Main Event, 28/01-01/02/2026

#14, €220 PL Omaha Unlimited Re-Entry, 28/01/2026

#15, €220 Women’s Event, 28/01/2026

#18, €550 PS Open Second Chance, 30-31/01/2026

#20, €4.975 PS Open Super High Roller, 31/01/2026

#21, €400 PS Open Mystery Bounty Cup, 31/01-01/02/2026

#22, €220 NLH Unlimited Re-Entry, 01/02/2026

#23, €550 Last Chance Deep Unlimited Re-Entry, 01/02/2026

© RIPRODUZIONE RISERVATA

