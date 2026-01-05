PokerStars Open Campione 2026: le date e i tornei principali
La nuova stagione del PokerStars Open è pronta a iniziare: si parte dal Casinò di Campione. “Lo scorso anno, più di 2.400 persone hanno preso parte al PokerStars Open Campione, battendosi per un montepremi totale di oltre €2,3 milioni. Quest'anno puntiamo ad aumentare ulteriormente queste cifre, con più partecipanti, montepremi più ricchi e azione ancora più avvincente ai tavoli” si legge sul sito ufficiale dell’evento. Il programma ufficiale prevede 23 eventi. Il festival inizierà il 23 gennaio e terminerà il 1° febbraio 2026.
PokerStars Open Campione 2026, i tornei principali
#1, €220 NLH Knockout (€100 Bounty), 23/01/2026
#4, €275 PS Open Warm Up, 24-25/01/2026
#6, €220 NLH Unlimited Re-Entry, 25/01/2026
#8, €220 NLH Knockout (€100 Bounty), 26/01/2026
#11, €2.200 PS Open High Roller, 27-28/01/2026
#13, €1.100 PS Open Main Event, 28/01-01/02/2026
#14, €220 PL Omaha Unlimited Re-Entry, 28/01/2026
#15, €220 Women’s Event, 28/01/2026
#18, €550 PS Open Second Chance, 30-31/01/2026
#20, €4.975 PS Open Super High Roller, 31/01/2026
#21, €400 PS Open Mystery Bounty Cup, 31/01-01/02/2026
#22, €220 NLH Unlimited Re-Entry, 01/02/2026
#23, €550 Last Chance Deep Unlimited Re-Entry, 01/02/2026