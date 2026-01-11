Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 11 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
WSOP Circuit: cinque azzurri al tavolo finale dell’HR, vince Nica© .

WSOP Circuit: cinque azzurri al tavolo finale dell’HR, vince Nica

Il torneo più costoso del festival a Rozvadov si è concluso con il trionfo del rumeno. Campisano terzo
1 min

Il WSOP Circuit in corso a Rozvadov continua a regalare grandi emozioni. L’atteso Main Event è iniziato mentre l’High Roller si è concluso con il trionfo del player rumeno Cosmin-Ionut Nica. Al tavolo finale c’erano ben cinque azzurri, che non sono però riusciti a conquistare il ring. Il migliore degli azzurri è stato Christopher Campisano, che ha chiuso al terzo posto (da quasi 30mila euro). Quarto Fabio Peluso e quinto Fabio Giamberardini. Al final table dell’HR c’erano anche Daniele Trippi (settimo) e Daniele Sacchi (ottavo).

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Poker Sportivo

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS