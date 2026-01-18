Corriere dello Sport.it
domenica 18 gennaio 2026
WSOP Circuit, trionfo di Georgios Vrakas nel Main Event© .

WSOP Circuit, trionfo di Georgios Vrakas nel Main Event

L’evento si è concluso con la vittoria del greco nel torneo più importante. Lenzi terzo nel Bounty Hunter
1 min

Il festival WSOP Circuit di Rozvadov si è concluso giorni fa con il trionfo di Georgios Vrakas nel Main Event. Il player greco ha battuto all'heads up finale il messicano Casillas e ha portato a casa l’anello più importante, oltre ad un primo premio da €164.000. Ring sfiorato, invece, da Federico Lenzi nel Bounty Hunter: l’azzurro, capace di raggiungere tre tavoli finali su tre eventi giocati, è arrivato terzo, con lo sloveno Zupec che ha battuto il tedesco Ashelm nel testa a testa finale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

