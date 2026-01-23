Nuova avventura per Dario Sammartino: ecco cosa farà© .

Nuova partnership per Dario Sammartino . Il celebre giocatore napoletano di poker sportivo entra nel roster dei talent di PokerStarsNews . "PokerStarsNews.it annuncia la nuova partnership con il celebre giocatore di poker sportivo Dario Sammartino. Dario entra a far parte del progetto editoriale di PokerStarsNews, rafforzandone ulteriormente autorevolezza e legame con la community. Grazie a una consolidata esperienza e a una profonda conoscenza del poker sportivo, Sammartino offrirà alla community di PokerStarsNews contenuti esclusivi e analisi di approfondimento, supportando il progetto editoriale – già iniziato con la video-serie “Dario Sammartino alle WSOP” – attraverso attivazioni dedicate e la partecipazione a eventi live selezionati" si legge nel comunicato.

"Punto di riferimento del poker sportivo italiano"

"Nato nel 1987 a Napoli, Dario Sammartino si è affermato ai vertici del poker live, diventando protagonista nei più prestigiosi high roller internazionali e del circuito EPT. Nel 2019 ha sfiorato il titolo mondiale con il secondo posto al Main Event delle World Series of Poker, per poi coronare il sogno del braccialetto delle WSOP nel 2024. Ai vertici della all-time money list italiana, è apprezzato per il suo stile elegante e la solida tecnica e rappresenta da anni un punto di riferimento per appassionati e addetti ai lavori del poker sportivo italiano" aggiunge la nota di PokerStarsNews.