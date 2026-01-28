PS Open Campione 2026: Tascone vince il KO, trionfo Theodoridis al Warm Up© .

Il PokerStars Open Campione 2026 ha iniziato subito a regalare grandi emozioni. Con giocatori azzurri che sono riusciti a farsi notare e a vincere qualche picchetta. Come Salvatore Tascone che ha vinto l’Evento 8, un “NLH Knockout” da 220€ di buy-in, battendo in heads up Carmelo Vasta dopo un tavolo finale con sei italiani, che hanno preso i primi sei posti.