mercoledì 28 gennaio 2026
PS Open Campione 2026: Tascone vince il KO, trionfo Theodoridis al Warm Up

PS Open Campione 2026: Tascone vince il KO, trionfo Theodoridis al Warm Up

L’azzurro ha conquistato l’Evento 8 battendo in heads up Carmelo Vasta
1 min

Il PokerStars Open Campione 2026 ha iniziato subito a regalare grandi emozioni. Con giocatori azzurri che sono riusciti a farsi notare e a vincere qualche picchetta. Come Salvatore Tascone che ha vinto l’Evento 8, un “NLH Knockout” da 220€ di buy-in, battendo in heads up Carmelo Vasta dopo un tavolo finale con sei italiani, che hanno preso i primi sei posti.

PokerStars Open Campione 2026: le date e i tornei principali

Vincono anche Cuscito e Theodoridis

Picchetta anche per Vito Cuscito, che ha vinto l'Event #6, un 220€ NLHE da 85 iscrizioni, dopo un deal a sei left. L’evento Warm Up, da 275€ di buy-in e 219 partecipanti, invece ha visto il trionfo di Aris Theodoridis, che ha sconfitto in heads up il tedesco Dencker. 

RIPRODUZIONE RISERVATA

